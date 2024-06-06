Этот рецепт омлета понравится любящим нежные и сочные блюда с минимальным количеством ингредиентов и простотой в приготовлении.

Так, вместо обычного омлета на завтрак можно приготовить воздушный блинчик с ветчиной, овощами и сыром, пишет Politeka.net.

Рецептом такого блюда поделились на странице блога Рецепты на каждый день.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: яйцо – 2 шт, помидор – ½, огурец – ½, сливочный сыр для смазки. Однако, по желанию, вместо сыра можно использовать майонез.

Ход приготовления завтрака следующий: помидор, огурец и ветчина нарезаем кубиками и смазываем сливочным сыром.

Непревзойденный рецепт омлета на завтрак.

Яйца вбиваем в миску, добавляем соль и перемешиваем.

Разогреваем сковороду и выливаем яичную смесь. Выкладываем на одну половину яичного блинчика овощи с ветчиной и посыпаем сыром.

Непревзойденный рецепт омлета на завтрак.

Следующий шаг в приготовлении завтрака – накрываем второй половиной и жарим с каждой стороны под крышкой по 30 секунд.

«Блинчики нежные выходят, поэтому надо аккуратнее переворачивать. По желанию, в яйца можно добавить половину столовой ложки муки», - отметили на странице с рецептами.

Непревзойденный рецепт омлета на завтрак.

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