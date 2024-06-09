Ингредиенты для приготовления этого завтрака универсальны, так что найти их в магазине можно и летом, и зимой.

А с рецептом этого завтрака можно экспериментировать, добавляя или меняя ингредиенты, пишет Politeka.net.

Итак, для завтрака нужны такие продукты: тортилья, сливочный сыр, перепелиные яйца, авокадо, твердый сыр, листья салата и любимые специи.

Рецептом поделилась на своей странице фудблогер «Demi kitchen».

Рецепт легкого и быстрого завтрака.

Ход приготовления завтрака невероятно простой: тортилью смазываем сливочным творогом, добавляем яйца, пюре из авокадо, твердый сыр, салат и специи.

«Заворачиваем ролл, обжариваем с обеих сторон», – рассказала фудблогер.

Перед подачей на стол ролл можно разрезать пополам.

Естественно, вместо перепелиных яиц можна использовать куриные.

Отметим, что к такому завтраку можно добавить отварную или копченую курицу, ветчину, помидор, огурец, болгарский перец и другие ингредиенты.

Тортилья – это плоская лепешка из кукурузной или пшеничной муки. Тортилья является традиционным продуктом в мексиканской кухне, но теперь его обожают и в других странах мира.

Рецепт лёгкого и быстрого завтрака.

Тортилья невероятно универсальный продукт, который можно использовать как замену хлеба, и как основу для приготовления других блюд. Тортилью жарят, запекают, используют как основу для рулетов, пирогов и омлетов.

Тортилью можно использовать даже в качестве столового прибора, погружая ее в соусы, придерживая кусочки мяса, словно вилкой.

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