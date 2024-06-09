Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Одеській області, можуть отримати грошову допомогу на модернізацію житла. Грошова допомога надає благодійна організація "Карітас Одеса" в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні III" за підтримки Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine — Агентства ООН у справах біженців в Україні.
Благодійний фонд надає грошову допомогу на покращення житлових умов. Грошові виплати можуть бути використані на:
- усунення витоків даху, ремонт покриття та герметизацію швів;
- заміну старих вікон та дверей на енергоефективні;
- оновлення систем опалення, включаючи встановлення сучасних котлів, радіаторів та систем керування опаленням;
- встановлення бойлерів.
Грошову допомогу можуть отримати сім'ї, які відповідають наступним критеріям:
- Мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
- Мають необхідні документи, включаючи меморандум про взаєморозуміння з власником, договір оренди або лист від власника (якщо проживання безкоштовне або власником житла є родич).
- Не отримували допомоги на житло від держави чи інших організацій.
- Мають одну або кілька категорій вразливості:
- домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу на місяць;
- самотня мати/батько чи офіційний опікун дітей віком до 18 років;
- домогосподарства з вагітною жінкою або матір'ю з дитиною до 3 років;
- багатодітна сім'я (з 3 та більше дітьми до 18 років);
- член домогосподарства має інвалідність чи тяжку хворобу;
- самотня особа похилого віку (60+) або літні люди, які проживають окремо від родичів працездатного віку.
Для отримання грошової допомоги можна зареєструватись: за номером телефону: 0800336734 (з понеділка до п’ятниці з 9.30 до 16:00); за посиланням.
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