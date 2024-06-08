Для приготування цього літнього сніданку потрібні дуже прості інгредієнти і зовсім трохи часу.

Дехто називає це ідеальним сніданком вихідного дня, а фудблогер Крючков Олексій наполягає, що це не просто сніданок, а «лінивий сніданок».

І для його приготування потрібні наступні інгредієнти: кабачок 500 грам, сир 100 грам, шинка 150-200 грам, 2 яйця, 1-2 ст.л борошна.

Кабачок необхідно потерти, додати сіль і віджати зайвий сік. Тепер вбиваємо у потертий кабачок яйця, додаємо потертий на маленькій терці твердий сир.

Швидкий рецепт літнього сніданку.

Шинку ріжемо і також додаємо до кабачкової суміші. У миску викладаємо борошно і все гарно перемішуємо.

Розігріваємо пательню і смажимо кабачкові оладки з двох сторін до золотавого кольору.

Швидкий рецепт літнього сніданку.

Коментуючи це рецепт сніданку, підписники на сторінку фублогера зазначають, що сніданок смачний, але точно не «лінивий».

«Це смачно!»,

«Вийшло дуже смачно! Класний рецепт»,

«Омлет швидше зробити»,

«Класний рецепт, це дуже смачно, але це точно сніданок вихідного дня, бо він однозначно не дуже швидкий для швидкого»,

«Я таке роблю, але замість шинки куряче м'ясо мілко порізане»,

Також підписники на сторінку кулінара підкреслили, що цю страву можна приготувати і на обід.

Швидкий рецепт літнього сніданку.

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