Для приготовления этого летнего завтрака требуются очень простые ингредиенты и совсем немного времени.

Некоторые называют это идеальным завтраком выходного дня, а фудблогер Крючков Алексей настаивает, что это не просто завтрак, а «ленивый завтрак».

И для его приготовления нужны следующие ингредиенты: кабачок 500 грамм, сыр 100 грамм, ветчина 150-200 грамм, 2 яйца, 1-2 ст.л муки.

Кабачок нужно потереть, добавить соль и отжать лишний сок. Теперь вбиваем в потертый кабачок яйца, добавляем потертый на маленькой терке сыр.

Быстрый рецепт летнего завтрака.

Ветчину режем и также добавляем к кабачковой смеси. В миску выкладываем муку и все хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду и жарим кабачковые оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

Быстрый рецепт летнего завтрака.

Комментируя это рецепт завтрака, подписчики на страницу фублогера отмечают, что завтрак вкусный, но точно не ленивый.

«Это вкусно!»,

«Получилось очень вкусно! Классный рецепт»,

«Омлет быстрее сделать»,

«Классный рецепт, это очень вкусно, но это точно завтрак выходного дня, потому что он однозначно не очень быстрый для быстрого»,

«Я такое делаю, но вместо ветчины куриное мясо мелко порезаное»,

Также подписчики на страницу кулинара подчеркнули, что это блюдо можно приготовить и на обед.

Быстрый рецепт летнего завтрака.

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