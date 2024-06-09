Як велосипедистам, так і водіям електросамокатів необхідно дотримуватись правил дорожнього руху - інакше доведеться платити штраф.

На вулицях все частіше можна зустріти велосипедистів та користувачів електросамокатів, особливо протягом літнього періоду.

Проте, як велосипедистам, так і водіям електросамокатів, необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, адже за їх порушення передбачені штрафи. Ось чому важливо знати, які покарання можуть бути за недотримання ПДР.

Якщо велосипедист порушує правила дорожнього руху, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень. У випадку, якщо велосипедист кермує велосипедом у стані алкогольного сп'яніння, штраф становитиме 680 гривень.

Якщо порушення велосипедистом ПДР спричинило аварійну ситуацію, йому загрожує штраф у розмірі 850 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт. Така ж сума штрафу передбачена за повторне порушення ПДР.

Якщо водій електросамоката вирішить проїжджати по тротуару, це розглядається як порушення правил дорожнього руху, за що передбачений штраф у розмірі 850 гривень. За керування електросамокатом у стані сп'яніння, водій повинен сплатити значний штраф у розмірі 17 000 гривень.

У разі, якщо водій електросамоката збитим пішохода, справа буде розглядатися у суді. Рішення суду буде залежати від серйозності отриманих травм потерпілого. За результатами суду водія можуть оштрафувати або накласти обмеження або позбавити його волі.

Джерело: PMG.ua

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