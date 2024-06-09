Как велосипедистам, так и водителям электросамокатов необходимо соблюдать правила дорожного движения - иначе придется платить штраф.

На улицах все чаще можно встретить велосипедистов и пользователей электросамокатов, особенно летом.

Однако как велосипедистам, так и водителям электросамокатов необходимо соблюдать правила дорожного движения, ведь за их нарушение предусмотрены штрафы. Вот почему важно знать, какие наказания могут быть за несоблюдение ПДД.

Если велосипедист нарушает правила дорожного движения, ему придется уплатить штраф в размере 340 гривен. В случае, если велосипедист управляет велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, штраф будет составлять 680 гривен.

Если нарушение велосипедистом ПДД повлекло за собой аварийную ситуацию, ему грозит штраф в размере 850 гривен или от 20 до 40 часов общественных работ. Такая же сумма штрафа предусмотрена за повторное нарушение ПДД.

Если водитель электросамоката решит проезжать по тротуару, это рассматривается как нарушение ПДД, за что предусмотрен штраф в размере 850 гривен. За управление электросамокатом в состоянии опьянения водитель должен уплатить значительный штраф в размере 17 000 гривен.

В случае, если водитель электросамоката сбит пешеходом, дело будет рассматриваться в суде. Решение суда будет зависеть от серьезности полученных травм. По результатам суда водителя могут оштрафовать или наложить ограничения или лишить его свободы.

Источник: PMG.ua

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