Ідеальний сніданок має бути не тільки смачним, корисним і поживним, а й таким, який можна швидко приготувати – і в цьому рецепті витримано всі вимоги.

Сніданок за цим рецептом, смачний і ароматний, можна приготувати буквально за 15 хвилин.

Про це розповіла фудблогерка «Polli cooking», яка і поділилася цим рецептом.

Інгредієнти для приготування сніданку знадобляться такі: тортилья або лаваш, 2-3 яйця, твердий сир, томати Чері, зелень, спаржева фасоль, сіль та спеції за смаком.

Хід приготування сніданку наступний: тортилью відправляємо в форму для запікання, в неї розбиваємо яйця до додаємо сир, помімдори, зелень, спаржеву квасолю, спеції і сіль.

Рецепт смачного сніданку за 15 хвилин.

Розігріваємо духовку до 200 градусів і ставимо сніданок запікатися. 10 хвилин тортилья повинна запікатися в режимі верх-низ без конвекції. А останні 5 хвилин тортилья повинна готуватися на режимі верх-низ з конвекцією.

«З інгредієнтами для начинки можна експериментувати та додавати те, що ви полюбляєте», - зазначила фудблогерка.

Рецепт смачного сніданку за 15 хвилин.

Так, у тортилью можна додати бекон – він також встигне запіктися за 15 хвилин, якщо порізати тоненько.

«Якщо хочете дуже засмажений то можете попередньо обсмажити», - радить кулінар.

За потреби, конвекцію під час випікання потрібно вимкнути.

«Супер рецепт»,

«Дуже смачно вийшло»,

«Рецепт клас», - коментують рецепт такого сніданку підписники на сторінку блогерки.

Рецепт смачного сніданку за 15 хвилин.

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