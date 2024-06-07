Сніданок за цим рецептом, смачний і ароматний, можна приготувати буквально за 15 хвилин.
Про це розповіла фудблогерка «Polli cooking», яка і поділилася цим рецептом.
Інгредієнти для приготування сніданку знадобляться такі: тортилья або лаваш, 2-3 яйця, твердий сир, томати Чері, зелень, спаржева фасоль, сіль та спеції за смаком.
Хід приготування сніданку наступний: тортилью відправляємо в форму для запікання, в неї розбиваємо яйця до додаємо сир, помімдори, зелень, спаржеву квасолю, спеції і сіль.
Рецепт смачного сніданку за 15 хвилин.
Розігріваємо духовку до 200 градусів і ставимо сніданок запікатися. 10 хвилин тортилья повинна запікатися в режимі верх-низ без конвекції. А останні 5 хвилин тортилья повинна готуватися на режимі верх-низ з конвекцією.
«З інгредієнтами для начинки можна експериментувати та додавати те, що ви полюбляєте», - зазначила фудблогерка.
Рецепт смачного сніданку за 15 хвилин.
Так, у тортилью можна додати бекон – він також встигне запіктися за 15 хвилин, якщо порізати тоненько.
«Якщо хочете дуже засмажений то можете попередньо обсмажити», - радить кулінар.
За потреби, конвекцію під час випікання потрібно вимкнути.
«Супер рецепт»,
«Дуже смачно вийшло»,
«Рецепт клас», - коментують рецепт такого сніданку підписники на сторінку блогерки.
Рецепт смачного сніданку за 15 хвилин.
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