Завтрак по этому рецепту, вкусный и ароматный, можно приготовить буквально за 15 минут.
Об этом рассказала фудблогер "Polli cooking", которая и поделилась этим рецептом.
Ингредиенты для приготовления завтрака понадобятся следующие: тортилья или лаваш, 2-3 яйца, твердый сыр, томаты чери, зелень, спаржевая фасоль, соль и специи по вкусу.
Ход приготовления завтрака следующий: тортилью отправляем в форму для запекания, в нее разбиваем яйца добавляем потертый сыр, помидоры, зелень, спаржевую фасоль, специи и соль.
Рецепт вкусного завтрака за 15 минут.
Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим завтрак запекаться. 10 минут тортилья должна запекаться в режиме верх-низ без конвекции. А последние 5 минут тортилья должна готовиться на режиме верх-низ с конвекцией.
"С ингредиентами для начинки можно экспериментировать и добавлять то, что вы любите", - отметила фудблогер.
Рецепт вкусного завтрака за 15 минут.
Так, в тортилью можно добавить бекон – он также успеет запечься за 15 минут, если порезать тоненько.
«Если хотите очень зажаренный, то можете предварительно обжарить», - советует кулинар.
При необходимости конвекцию во время выпечки нужно выключить.
«Супер рецепт»,
«Очень вкусно получилось»,
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Рецепт вкусного завтрака за 15 минут.
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