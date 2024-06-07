Идеальный завтрак должен быть не только вкусным, полезным и питательным, но и таким, который можно быстро приготовить – и в этом рецепте соблюдены все требования.

Завтрак по этому рецепту, вкусный и ароматный, можно приготовить буквально за 15 минут.

Об этом рассказала фудблогер "Polli cooking", которая и поделилась этим рецептом.

Ингредиенты для приготовления завтрака понадобятся следующие: тортилья или лаваш, 2-3 яйца, твердый сыр, томаты чери, зелень, спаржевая фасоль, соль и специи по вкусу.

Ход приготовления завтрака следующий: тортилью отправляем в форму для запекания, в нее разбиваем яйца добавляем потертый сыр, помидоры, зелень, спаржевую фасоль, специи и соль.

Рецепт вкусного завтрака за 15 минут.

Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим завтрак запекаться. 10 минут тортилья должна запекаться в режиме верх-низ без конвекции. А последние 5 минут тортилья должна готовиться на режиме верх-низ с конвекцией.

"С ингредиентами для начинки можно экспериментировать и добавлять то, что вы любите", - отметила фудблогер.

Рецепт вкусного завтрака за 15 минут.

Так, в тортилью можно добавить бекон – он также успеет запечься за 15 минут, если порезать тоненько.

«Если хотите очень зажаренный, то можете предварительно обжарить», - советует кулинар.

При необходимости конвекцию во время выпечки нужно выключить.

«Супер рецепт»,

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Рецепт вкусного завтрака за 15 минут.

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