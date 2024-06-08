Українські підприємці продовжують отримувати грошову допомогу для збереження своїх бізнесів. Наразі Данська рада у справах біженців відкриває прийом заявок на грантову програму для підприємців у чотирьох областях. Про це повідомила організація на сторінці у Facebook.
Ця програма становить можливість отримання грошовоъ допомоги для підприємств і фізичних осіб-підприємців, які постраждали внаслідок війни та займаються виробництвом або наданням послуг, спрямованих на задоволення базових потреб населення.
Грантова програма від Данської ради у справах біженців надасть грошову допомогу підприємцям та підприємствам, які базуються в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Грошова допомога призначена для ФОПів та компаній, що відчули наслідки війни, і які займаються виробництвом товарів або наданням послуг, необхідних для задоволення основних потреб населення.
Грант може бути використаний для різноманітних цілей, зокрема:
- купівля нового обладнання;
- сплата оренди приміщення;
- виплати за лізинг обладнання;
- інші поточні потреби підприємства.
Сума підтримки становить 5 тисяч американських доларів. Також в програму входять до 5 годин бізнес-консультації (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо). Грант можна витратити на покриття придбання обладнання, оплати оренди приміщення чи лізингу обладнання, чи на інші актуальні потреби бізнесу.
Останні новини України:
Нагадаємо, у рамках проекту пропонується два види грошової допомоги.
Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.
Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.