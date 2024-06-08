Ця програма становить можливість отримання грошовоъ допомоги для підприємств і фізичних осіб-підприємців, які постраждали внаслідок війни.

Українські підприємці продовжують отримувати грошову допомогу для збереження своїх бізнесів. Наразі Данська рада у справах біженців відкриває прийом заявок на грантову програму для підприємців у чотирьох областях. Про це повідомила організація на сторінці у Facebook.

Ця програма становить можливість отримання грошовоъ допомоги для підприємств і фізичних осіб-підприємців, які постраждали внаслідок війни та займаються виробництвом або наданням послуг, спрямованих на задоволення базових потреб населення.

Грантова програма від Данської ради у справах біженців надасть грошову допомогу підприємцям та підприємствам, які базуються в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Грошова допомога призначена для ФОПів та компаній, що відчули наслідки війни, і які займаються виробництвом товарів або наданням послуг, необхідних для задоволення основних потреб населення.

Грант може бути використаний для різноманітних цілей, зокрема:

купівля нового обладнання;

сплата оренди приміщення;

виплати за лізинг обладнання;

інші поточні потреби підприємства.

Сума підтримки становить 5 тисяч американських доларів. Також в програму входять до 5 годин бізнес-консультації (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо). Грант можна витратити на покриття придбання обладнання, оплати оренди приміщення чи лізингу обладнання, чи на інші актуальні потреби бізнесу.

Останні новини України:

Нагадаємо, у рамках проекту пропонується два види грошової допомоги.

Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.

Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.