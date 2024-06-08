З 1 червня встановлено новий тариф на електроенергію, що призвело до зростання платіжок за світло та деякі українці можуть отримати знижку на оплату.

Зі встановленням нового тарифу на електроенергію варто пам'ятати, що для деяких категорій громадян передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Для одних це знижка у 50%, для інших — повне звільнення від оплати, тобто 100% знижки.

Багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше дітей, в Україні можуть розраховувати на державні пільги для оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, такі сім'ї мають право на 50% знижку на оплату комунальних послуг, включаючи електроенергію, газ, воду та інші послуги.

Для отримання таких пільг необхідно дотримуватися певних умов:

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців, з розрахунку на одного члена сім’ї, не повинен перевищувати встановлений розмір податкової соціальної пільги, яка у 2024 році становить 4 240 гривень.

Пільги для багатодітних сімей призначаються на 12 місяців, починаючи з місяця визначення такого права, але не довше, ніж до кінця календарного року.

Серед пільг для пенсіонерів передбачено право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи електропостачання. До переліку спеціальностей, працівники яких можуть претендувати на ці пільги, належать:

педагогічні працівники,

медичні та фармацевтичні працівники,

спеціалісти із захисту рослин,

працівники музеїв і бібліотек,

працівники державних та комунальних закладів культури,

працівники закладів освіти у сфері культури.

Джерело: 24 Канал.

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