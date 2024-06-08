Зі встановленням нового тарифу на електроенергію варто пам'ятати, що для деяких категорій громадян передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Для одних це знижка у 50%, для інших — повне звільнення від оплати, тобто 100% знижки.
Багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше дітей, в Україні можуть розраховувати на державні пільги для оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, такі сім'ї мають право на 50% знижку на оплату комунальних послуг, включаючи електроенергію, газ, воду та інші послуги.
Для отримання таких пільг необхідно дотримуватися певних умов:
- Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців, з розрахунку на одного члена сім’ї, не повинен перевищувати встановлений розмір податкової соціальної пільги, яка у 2024 році становить 4 240 гривень.
Пільги для багатодітних сімей призначаються на 12 місяців, починаючи з місяця визначення такого права, але не довше, ніж до кінця календарного року.
Серед пільг для пенсіонерів передбачено право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи електропостачання. До переліку спеціальностей, працівники яких можуть претендувати на ці пільги, належать:
- педагогічні працівники,
- медичні та фармацевтичні працівники,
- спеціалісти із захисту рослин,
- працівники музеїв і бібліотек,
- працівники державних та комунальних закладів культури,
- працівники закладів освіти у сфері культури.
Джерело: 24 Канал.
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