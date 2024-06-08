С 1 июня установлен новый тариф на электроэнергию, что привело к росту платежей за свет и некоторые украинцы могут получить скидку на оплату.

При установлении нового тарифа на электроэнергию следует помнить, что для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Для одних это скидка в 50%, для других полное освобождение от оплаты, то есть 100% скидки.

Многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, в Украине могут рассчитывать на государственные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такие семьи имеют право на 50% скидку на оплату коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ, воду и другие услуги.

Для получения таких льгот необходимо соблюдать определенные условия:

Среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного члена семьи не должен превышать установленный размер налоговой социальной льготы, которая в 2024 году составляет 4 240 гривен.

Льготы для многодетных семей назначаются на 12 месяцев, начиная с месяца определения такого права, но не дольше, чем до конца календарного года.

Среди льгот для пенсионеров предусмотрено право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая электроснабжение. К перечню специальностей, работники которых могут претендовать на эти льготы, относятся:

педагогические работники,

медицинские и фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев и библиотек,

работники государственных и коммунальных учреждений культуры,

работники учебных заведений в сфере культуры.

Источник: 24 Канал.

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