Це загальноприйнята європейська практика щодо пенсій та соціальних виплат її мета — переконатися, що допомогу отримує саме та людина, якій вони призначені.

Стало відомо, чому пенсіонери зобов'язані проходити перевірку кожні пів року і як це зробити, щоб не втратити виплати. Так, для своєчасного отримання пенсії деякі українські пенсіонери мають кожні шість місяців проходити ідентифікацію, інакше виплати припинять.

Як зазначають, ідентифікація — це загальноприйнята європейська практика для забезпечення пенсій та соціальних виплат. Її метою є гарантія, що допомогу отримує саме та людина, якій вона призначена.

Раніше в Україні фізична ідентифікація фактично здійснювалася, коли пенсіонер звертався до банку за новою карткою або отримував виплати від листоноші. Під час пандемії цю процедуру не застосовували для внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Проте наразі ідентифікацію відновлюють для всіх.

Ідентифікацію можна пройти як особисто, так і дистанційно.

Для проходження особистої ідентифікації пенсіонер повинен мати при собі:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України чи закордонний);

платіжну картку, на яку надходить пенсія (за ідентифікації в АТ Ощадбанк);

пенсійне посвідчення.

Дистанційна ідентифікація здійснюється через вебпортал Пенсійного фонду України. Для цього необхідно:

Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис.

Зайти у вкладку “Ідентифікація в режимі відеоконференції” у верхній частині екрана.

Заповнити заявку на проходження ідентифікації.

Процес відеоідентифікації відбудеться в проміжку від 10 робочих до 30 календарних днів з дати подання заяви.

Джерело: НаПенсії.

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