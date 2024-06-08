Это общепринятая европейская практика по пенсиям и социальным выплатам ее цель — убедиться, что помощь получает именно тот человек, которому они назначены.

Стало известно, почему пенсионеры обязаны проходить проверку каждые полгода и как это сделать, чтобы не потерять выплату. Да, для своевременного получения пенсии некоторые украинские пенсионеры должны каждые шесть месяцев проходить идентификацию, иначе выплаты прекратят.

Идентификация — это общепринятая европейская практика для обеспечения пенсий и социальных выплат. Ее целью является гарантия, что помощь получает именно тот человек, которому она предназначена.

Ранее в Украине физическая идентификация фактически осуществлялась, когда пенсионер обращался в банк за новой картой или получал выплаты от почтальона. Во время пандемии эта процедура не применялась для внутренне перемещенных лиц, получивших этот статус до 24 февраля 2022 года. Однако идентификацию восстанавливают для всех.

Идентификацию можно пройти как лично, так и дистанционно.

Для прохождения личной идентификации пенсионер должен иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или заграничный);

платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации в АО Сбербанк);

пенсионное удостоверение.

Дистанционная идентификация осуществляется через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо:

Авторизироваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи Действие.

Перейдите на вкладку “Идентификация в режиме видеоконференции” в верхней части экрана.

Заполнить заявку на прохождение идентификации.

Процесс видеоидентификации состоится в промежутке от 10 рабочих до 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Источник: На Пенсии.

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