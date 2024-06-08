У Вінницькій області продається будинок з великою ділянкою від господаря.

В Україні продається будинок за невеликі гроші.

Оголошення розміщено на сайті ОЛХ.

"Продається бАтьківщина, ділянка була придбана ще за панських часів. Ділянка 14, 3 соток. На ній розміщено невеликий будиночок готовий до заселення (1 кімната, кухня і прихожа), 2 роздільних гаражі з погребами і сумісним горищем на всю площу гаражів (5×9, загалом площа більша за 130 квадратних метрів)", - повідомив продавець.

Також автор вказав, що на ділянці розташований садок із фруктовими деревами та є професійний сортовий малинник, а також виноградник - все доглянуте та в ідеальному стані. У місті є консервний завод, який приймає урожай.

Понад 10 соток землі під садівництво чи будівництво. Площа без перепадів висот.

Гарний під'їзд, свіжо ремонтована автомобільна дорога. Затишний тихий район, поруч немає військових об'єктів.

Будинок невеликий і затишний, оснащений усім необхідним, готовий до заїзду. Є необхідні меблі: диван, стіл, трюмо, шафа, газова плита.

Капітальний туалет на вулиці (з унітазом і сидінням, чистий та доглянутий).

Окрім газового, присутнє альтернативне професійне пічне опалення, оновлене в 2008 році, виглядає сучасно (економне та швидко розпалюється, оберемок дрів - і добу в хаті буде тепло).

"Продаж у зв'язку із неможливістю обслуговування за станом здоров'я", - йдеться у оголошенні.

Ціна будинку - 25 тисяч гривень, проте вартість не остаточна, можливий торг.

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