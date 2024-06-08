В Винницкой области продается дом с большим участком от владельца.

В Украине продается дом за небольшие деньги.

Объявление размещено на сайте ОЛХ.

"Продается родина, участок был приобретен еще в барские времена. Участок 14, 3 соток. На ней размещен небольшой домик готов к заселению (1 комната, кухня и прихожая), 2 раздельных гаража с погребами и совместным чердаком на всю площадь гаражей (5× 9, в общей сложности площадь более 130 квадратных метров)", - сообщил продавец.

Также автор указал, что на участке расположен сад с фруктовыми деревьями и есть профессиональный сортовой малинник, а также виноградник - все ухоженное и в идеальном состоянии. В городе есть консервный завод, принимающий урожай.

Более 10 соток земли под садоводство или строительство. Площадь без перепадов высот.

Хороший подъезд, свеже ремонтируемая автомобильная дорога. Уютный тихий район, рядом нет военных объектов.

Дом небольшой и уютный, оснащенный всем необходимым, готов к заезду. Есть необходимая мебель: диван, стол, трюмо, шкаф, газовая плита.

Капитальный туалет на улице (с унитазом и сиденьем, чистый и ухоженный).

Кроме газового, присутствует альтернативное профессиональное печное отопление, обновленное в 2008 году, выглядит современно (экономное и быстро разжигается, охапка дров – и сутки в доме будет тепло).

"Продажа в связи с невозможностью обслуживания по состоянию здоровья", - говорится в объявлении.

Цена дома – 25 тысяч гривен, однако стоимость не окончательная, возможен торг.

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