В Україні продають будинок за менше ніж тисячу доларів, стало відомо, де заходиться нерухомість.

Продається будинок в селі Вовчинець Вінницька область, Хмельницький район.

Оголошення з'явилось на сайті ОЛХ.

"Будинок знаходиться в центрі села,в ста метрах знаходиться зупинка магазин, селешна рада, церква, школа,ставок, будинок без документів можна під розбір шифер,кірпіч,достки,біля будинку багато дерев під дрова великий город, більше інформації за телефоном 06******53 Галина", - йдеться у оголошенні.

Також продавець додав, що відстань до найближчого міста складає до 20 км.

Поверховість: 1, Загальна площа: 120 м², Кількість кімнат: 4, Площа ділянки: 20 соток, Тип будинку: Будинок, Зовнішнє утеплення стін: Базальт, Тип покрівлі: Шифер, Cанвузол: У дворі, Меблювання нема, Без побутової техніки, Без мультимедіа, Комфорт: Сад, город, Комунікації: Газ.

Ціна будинку - 30 000 гривен (750 доларів по курсу 40 грн за $), проте вартість договірна, можливий торг.

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