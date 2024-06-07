В Украине продают дом за менее тысячи долларов, стало известно, где находится недвижимость.

Продается дом в селе Волчинец Винницкая область, Хмельницкий район.

Объявление появилось на сайте ОЛХ.

"Дом находится в центре села, в ста метрах находится остановка магазин, селешный совет, церковь, школа,ставок, дом без документов можно под разбор шифер,кирпич,доски,возле дома много деревьев под дрова большой огород, больше информации по телефону 06* *****53 Галина", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что расстояние до ближайшего города составляет до 20 км.

Этажность: 1, Общая площадь: 120 м², Количество комнат: 4, Площадь участка: 20 соток, Тип дома: Дом, Наружное утепление стен: Базальт, Тип кровли: Шифер, Cанузел: Во дворе, Мебели нет, Без бытовой техники, Без мультимедиа, Комфорт: Сад, огород, Коммуникации: Газ.

Цена дома – 30 000 гривен (750 долларов по курсу 40 грн за $), однако стоимость договорная, возможен торг.

Напомним, в Украине в рамках разработки новой жилищной политики намерены создать план модернизации хрущевок.

В рамках разработки новой жилищной политики в Украине планируется создание программы модернизации хрущевских домов. Ремонт устаревшего жилищного фонда может существенно продлить срок его эксплуатации на десятилетия.

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