Частина українців може отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців в Україні на покриття оренди житла.

Для отримання грошової допомоги від міжнародної організації, внутрішньо переміщені особи, які проживають у Рівному, можуть звернутися до Норвезької ради у справах біженців в Україні. Ця організація надає грошову допомогу для покриття витрат на оренду житла.

Громадяни зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані у місті Рівному, можуть отримати грошову допомогу на оплату оренди житла протягом півроку.

Грошова допомога доступна вразливим категоріям громадян або тимчасово непрацездатним особам, включаючи переселенців. Допомогу можуть отримати ті, хто вже орендує житло, або ті, хто проживає у місцях компактного проживання ВПО, але має намір покращити свої житлові умови.

Для реєстрації на отримання грошової допомоги необхідно звернутися до Центру інтеграції у місті Рівному за адресою: вул. Словацького, 3А. Для отримання додаткової інформації можна скористатися такими контактними номерами телефонів: (096) 745 01 00 або (036) 240 04 00.

Зазначимо, що мешканці міста Бахмута, які евакуювалися та мають статус ВПО, можуть скористатися одноразовою грошовою допомогою. Розміри грошової допомоги становлять 3000, 6000, або 9000 гривень, в залежності від їхньої соціальної категорії. Отримати допомогу можуть такі певні категорії громадян.

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