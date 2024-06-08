Часть украинцев могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев в Украине на покрытие аренды жилья.

Для получения денежной помощи от международной организации, внутренне перемещенные лица, проживающие в Ровно, могут обратиться в Норвежский совет по делам беженцев в Украине. Эта организация предоставляет пособие для покрытия расходов на аренду жилья.

Граждане со статусом внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в городе Ровно, могут получить денежную помощь на оплату аренды жилья в течение полугода.

Денежная помощь доступна уязвимым категориям граждан или временно нетрудоспособным лицам, включая переселенцев. Помощь могут получить те, кто уже арендует жилье, или те, кто проживает в местах компактного проживания ВПЛ, но намерен улучшить свои жилищные условия.

Для регистрации на получение денежной помощи необходимо обратиться в Центр интеграции в Ровно по адресу: ул. Словацкого, 3А. Для получения дополнительной информации можно воспользоваться следующими контактными телефонами: (096) 745 01 00 или (036) 240 04 00.

Отметим, что жители города Бахмута, которые эвакуировались и имеют статус ВПЛ, могут воспользоваться единовременной денежной помощью. Размеры денежной помощи составляют 3000, 6000 или 9000 гривен, в зависимости от их социальной категории. Получить помощь могут следующие категории граждан.

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