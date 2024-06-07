Українці просять розглянути пропозицію, на основі якої створити законопроект "про економічне бронювання громадян".

Пропозиція полягає у затвердженні мінімального порогу для бронювання працівника від військової служби на рівні середньої заробітної плати по регіону від 18-23 тисяч гривень.

Своєю пропозицією поділився автор петиції на сайті президента України.

"Дана пропозиція дозволить вивести левову частку економіки з тіні за рахунок громадян, які хочуть отримати економічне бронювання за рахунок відкриття власних доходів і сплати податків. Також пропонується на період військового стану підвищити військовий збір з 1.5% до 5%", - пропонує Болтков Владислав.

За його словами, запропонована модель дозволить вивести з тіні чималу частку економіки, що поповнить бюджет, плюс підвищення військового збору дозволить закрити додаткові потреби на Збройні Сили.

"Прошу із серйозністю віднестися до пропозиції, яка є компромісною між суспільством та нагальними потребами держави", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з постановою №563 від 16 травня 2024 року, жінки з медичною та фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку, більше не можуть користуватися так званим "перехідним періодом" до 2026 року.

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