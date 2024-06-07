Украинцы просят рассмотреть предложение, на основе которого создать законопроект "об экономическом бронировании граждан".

Предложение заключается в утверждении минимального порога для бронирования работника от военной службы на уровне средней заработной платы по региону от 18 до 23 тысяч гривен.

Своим предложением поделился автор петиции на сайте президента Украины.

"Данное предложение позволит вывести львиную долю экономики из тени за счет граждан, желающих получить экономическое бронирование за счет открытия собственных доходов и уплаты налогов. Также предлагается на период военного состояния повысить военный сбор с 1.5% до 5%", - предлагает Владислав Болтков.

По его словам, предложенная модель позволит вывести из тени немалую долю пополнящей бюджет экономики плюс повышение военного сбора позволит закрыть дополнительные потребности на Вооруженные Силы.

"Прошу с серьезностью отнестись к предложению, которое является компромиссным между обществом и неотложными потребностями государства", - говорится в сообщении.

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому все военнообязанные, в том числе женщины, должны обновить учетные данные, в противном случае им грозит штраф.

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок организации и ведения военного учета граждан при мобилизации в Украине.

Согласно постановлению №563 от 16 мая 2024 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, не состоящие на военном учете, больше не могут пользоваться так называемым "переходным периодом" до 2026 года.

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Напомним, обновить данные в ТЦК придется и женщинам подробности.

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