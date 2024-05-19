Он пояснил, что думал, что "при определенных личных жизненных обстоятельствах, связанных с наличием на его содержании жены и детей, он не может быть мобилизованным".

В Умани в Черкасской области 22-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Он уклонялся от мобилизации с сентября 2023 года. Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, 22-летний мужчина, находившийся в запасе Вооруженных сил Украины, 10 апреля 2023 года прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к мобилизации. В сентябре того же года он получил повестку, однако уклонился от службы в армии.

В ходе судебного заседания житель Умани признал свою вину. Он пояснил, что считал, что из-за личных жизненных обстоятельств, включая содержание жены и детей, не может быть мобилизованным. Подсудимый просил суд не наказывать его строго.

Суд учел, что обвиняемый, 22-летний мужчина, вменяем, женат, имеет двоих малолетних детей на иждивении, не трудоустроен, не состоит на учете у врача-психиатра или врача-нарколога, но характеризуется по месту жительства посредственно.

Он также имеет непогашенную судимость по части 1 статьи 345 УК и совершил преступление во время испытательного срока, определенного судом. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы из-за наличия непогашенной судимости.

Последние новости Украины:

Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.