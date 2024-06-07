Виплата компенсації за пошкоджений чи знищений автотранспортний засіб передбачається у формі грошової виплати.

Україна розробляє новий механізм компенсацій за автомобілі, пошкоджені або знищені через бойові дії внаслідок воєнної агресії російської федерації. Відшкодування передбачене як для громадян, так і для бізнесу, при цьому особливий пріоритет отримають учасники бойових дій та інші пільгові категорії.

Наразі відповідний законопроєкт допрацьовується з урахуванням рекомендацій і зауважень профільного комітету Верховної Ради України.

Планується, що компенсації будуть виплачуватися фізичним особам та підприємцям, чиї транспортні засоби були знищені або пошкоджені.

Виплата компенсації за пошкоджений або знищений автотранспортний засіб передбачається у формі грошового перерахування заявнику. Розмір компенсації планується визначати індивідуально в кожному випадку на основі встановлених стандартів, методик та інших нормативних документів, щоб забезпечити справедливу та ефективну оцінку автотранспорту та завданих йому пошкоджень.

У випадку спільної власності автомобіля компенсація буде виплачуватися пропорційно до відповідної частки кожного співвласника.

Законопроєкт передбачає, що компенсація буде виплачуватися з урахуванням інтересів усіх власників транспортного засобу, гарантуючи справедливий розподіл коштів. Він також встановлює пріоритетне право на отримання компенсації для наступних категорій громадян: