Выплата компенсации за поврежденное или уничтоженное автотранспортное средство предусматривается в форме денежной выплаты.

Украина разрабатывает новый механизм компенсаций за автомобили, поврежденные или уничтоженные из-за боевых действий в результате военной агрессии российской федерации. Возмещение предусмотрено как гражданам, так и бизнесу, при этом особый приоритет получат участники боевых действий и другие льготные категории.

Соответствующий законопроект дорабатывается с учетом рекомендаций и замечаний профильного комитета Верховной Рады Украины.

Планируется, что компенсации будут выплачиваться физическим лицам и предпринимателям, транспортные средства которых были уничтожены или повреждены.

Выплата компенсации за поврежденное или уничтоженное автотранспортное средство предусматривается в форме денежного перечисления заявителю. Размер компенсации планируется определять индивидуально в каждом случае на основе установленных стандартов, методик и других нормативных документов, чтобы обеспечить справедливую и эффективную оценку автотранспорта и причиненных ему повреждений.

В случае общей собственности автомобиля компенсация будет выплачиваться пропорционально соответствующей доле каждого совладельца.

Законопроект предусматривает, что компенсация будет выплачиваться с учетом всех владельцев транспортного средства, гарантируя справедливое распределение средств. Он также устанавливает приоритетное право на получение компенсации для следующих категорий граждан: