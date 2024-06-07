Украина разрабатывает новый механизм компенсаций за автомобили, поврежденные или уничтоженные из-за боевых действий в результате военной агрессии российской федерации. Возмещение предусмотрено как гражданам, так и бизнесу, при этом особый приоритет получат участники боевых действий и другие льготные категории.

Соответствующий законопроект дорабатывается с учетом рекомендаций и замечаний профильного комитета Верховной Рады Украины.

ракетный обстрел Днепра, разрушения

Планируется, что компенсации будут выплачиваться физическим лицам и предпринимателям, транспортные средства которых были уничтожены или повреждены.

Выплата компенсации за поврежденное или уничтоженное автотранспортное средство предусматривается в форме денежного перечисления заявителю. Размер компенсации планируется определять индивидуально в каждом случае на основе установленных стандартов, методик и других нормативных документов, чтобы обеспечить справедливую и эффективную оценку автотранспорта и причиненных ему повреждений.

В случае общей собственности автомобиля компенсация будет выплачиваться пропорционально соответствующей доле каждого совладельца.

деньги

Законопроект предусматривает, что компенсация будет выплачиваться с учетом всех владельцев транспортного средства, гарантируя справедливое распределение средств. Он также устанавливает приоритетное право на получение компенсации для следующих категорий граждан:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью, наступившей в результате войны;
  • лица, мобилизованные на военную службу в особый период;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью первой группы и второй группы.