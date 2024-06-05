Ситуація в енергосистемі України настільки складна, що мешканцям багатоквартирних будинків вже починають радити шукати, куди переїхати.

Так, вже у липні можливі відключення світла на 10 годин, вважає голова «Спілки споживачів комунальних послуг» Попенко, пише Politeka.net.

Також Попенко вважає, що вже зараз людям, які мешкають в багатоквартирних будинках необхідно замислитись над переїздом.

«Я згоден з тим, що в багатоквартирних будинках буде дуже і дуже складно взимку. Особливо в старих будинках, в хрущівках. В будинках, які не утеплені. Там буде дуже і дуже складно. Особливо складно буде тим, в кого електроопалення і електроплити. Тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде», - наголосив експерт в ефірі Новини.LIVE.

За словами експерта, люди повинні вже зараз думати, переїжджати або шукати, куди переїхати, де буде електроенергія.

«Найкраще дивитись в сторону приватного сектору, щоб запобігти всім проблемам, які можуть виникнути взимку. На жаль, відновити швидко генерацію ми не зможемо», - підкреслив Попенко.

Експерт підкреслив, що багато проблем, які під час відключень світла виникають в квартирах, можна вирішити в приватному будинку.

«Можна встановити генератор, можна встановити твердопаливний котел. Можна якось пережити цей процес, а в багатоквартирному будинку все буде набагато складніше», - каже голова «Спілки споживачів комунальних послуг».

Зазначимо, що сьогодні, 5 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

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