Ситуация в энергосистеме Украины настолько сложная, что жильцам многоквартирных домов уже начинают советовать искать, куда переехать.

Так, уже в июле возможны отключения света на 10 часов, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко, пишет Politeka.net.

Также Попенко считает, что уже сейчас людям, проживающим в многоквартирных домах, необходимо задуматься над переездом.

«Я согласен с тем, что в многоквартирных домах будет очень и очень сложно зимой. Особенно в старых домах, в хрущевках. В домах, которые не утеплены. Там будет очень и очень сложно. Особенно сложно будет тем, у кого электроотопление и электроплиты. Потому что приготовить еду будет сложно, отопления не будет», - подчеркнул эксперт в эфире Новости.LIVE.

По словам эксперта, люди должны уже сейчас думать, переезжать или искать, куда переехать, где будет электроэнергия.

«Лучше всего смотреть в сторону частного сектора, чтобы предотвратить все проблемы, которые могут возникнуть зимой. К сожалению, восстановить быстро генерацию мы не сможем», – подчеркнул Попенко.

Эксперт подчеркнул, что многие проблемы, которые при отключении света возникают в квартирах, можно решить в частном доме.

Можно установить генератор, можно установить твердотопливный котел. Можно как-то пережить этот процесс, а в многоквартирном доме все будет гораздо сложнее», – говорит глава «Союза потребителей коммунальных услуг».

Отметим, что сегодня, 5 июня, лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго используют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

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