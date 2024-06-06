У новому законопроєкті про військову поліцію під час мобілізації є одразу декілька норм, які звернули на себе увагу юристів.

У новому проекті закону про військову поліцію з'явилося кілька положень, які привернули увагу юристів. Зокрема, законопроєкт передбачає надання військовим поліцейським права входити до помешкань осіб, які порушують закон (включно з тими, хто ухиляється від військової служби), у певних випадках, а також можливість виплачувати винагороду фізичним особам за сприяння у викритті злочинів.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, чи будуть в житлі ухилянтів вибивати двері та платити за "доноси".

Вона зазначає, що основна мета законопроєкту полягає у тому, що військова поліція отримає повноваження розшукувати військовозобов’язаних, зокрема дезертирів та інших осіб, які вже порушили закон. Проте, згідно зі змінами до адміністративного кодексу, які входять у законопроєкт, можна передбачити, що військова поліція також займатиметься розшуком тих, хто не оновив свої дані у військовому обліку, не з’явився на реєстрацію та був оголошений у розшук, але не прибув до ТЦК.

Крім того, законопроєкт передбачає створення мережі, яка на комерційній основі надаватиме інформацію правоохоронцям про військовозобов’язаних, які порушили закон.

Стаття №9 законопроєкта про військову поліцію включає таке положення, яке дозволяє цим правоохоронцям: "Укладати угоди та співпрацювати з фізичними особами на взаємовигідних умовах, зберігаючи принципи добровільності та конфіденційності, а також стимулювати матеріально та морально осіб, які надають допомогу у запобіганні, виявленні та припиненні злочинів".

Адвокатка Катерина Аніщенко висловила свою думку щодо цього пункту законопроєкта, зауваживши: "Йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира і так далі".

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Нагадаємо, оновити дані у ТЦК доведеться і жінкам, подробиці.

Як повідомляла Politeka, нові правила вручення повісток запрацювали в Україні.

Також писала Politeka, 22-річний чоловік уникнув мобілізації, чим все закінчилось.