В новом законопроекте о военной полиции во время мобилизации есть сразу несколько норм, обративших на себя внимание юристов.

В новом проекте закона о военной полиции появилось несколько положений, привлекших внимание юристов. В частности, законопроект предусматривает предоставление военным полицейским права входить в помещения лиц, нарушающих закон (включая уклоняющихся от военной службы), в определенных случаях, а также возможность выплачивать вознаграждение физическим лицам за содействие в разоблачении преступлений.

Адвокат Катерина Анищенко пояснила, будут ли в жилье уклончан выбивать дверь и платить за "доносы".

Она отмечает, что основная цель законопроекта состоит в том, что военная полиция получит полномочия разыскивать военнообязанных, в том числе дезертиров и других лиц, уже нарушивших закон. Однако, согласно изменениям в административный кодекс, которые входят в законопроект, можно предположить, что военная полиция также будет заниматься розыском тех, кто не обновил свои данные в военном учете, не явился на регистрацию и был объявлен в розыск, но не прибыл в ТЦК.

Кроме того, законопроект предполагает создание сети, которая на коммерческой основе будет предоставлять информацию правоохранителям о нарушивших закон военнообязанных.

Статья №9 законопроекта о военной полиции включает такое положение, которое позволяет этим правоохранителям: "Заключать соглашения и сотрудничать с физическими лицами на взаимовыгодных условиях, сохраняя принципы добровольности и конфиденциальности, а также стимулировать материально и морально лиц, оказывающих помощь в предотвращении, выявлении и прекращении преступлений".

Адвокат Катерина Анищенко высказала свое мнение по этому пункту законопроекта, отметив: "Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее".

Источник: ТСН.

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