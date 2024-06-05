Відповідно до чинного законодавства, посадовим особам ТЦК та СП не надаються повноваження здійснювати фізичний чи психологічний тиск.

Мобілізація в Україні продовжується. Стало відомо, чи можуть в ТЦК забрати телефон та що робити, якщо "пакують" в бус. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало.

Згідно з новими правилами, під час вручення повістки представниками ТЦК та СП або поліцією проводиться фото/відеофіксація. Якщо ця процедура виконана, то повістка вважається врученою належним чином.

При врученні повістки представники ТЦК та СП мають представити своє прізвище, ім’я та по батькові, а також мати при собі службове посвідчення, яке можуть продемонструвати за вимогою громадянина.

Згідно з чинним законодавством, посадовим особам ТЦК та СП не надаються повноваження здійснювати фізичний чи психологічний тиск на громадян, застосовувати силу для їх затримання чи доставки до ТЦК та СП, утримувати їх у приміщенні, вилучати особисті речі, документи, засоби зв'язку та інше.

“Отже такі насильницькі можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП”, — розповіла адвокатка.

Тільки поліцейські мають право на адміністративне затримання, якщо у базах даних поліції є інформація про розшук цієї особи.

Неправомірні дії представників ТЦК та СП слід фіксувати та подавати заяву про злочин до правоохоронних органів. Вимагати, щоб відеозапис був долучений до матеріалів провадження як докази.

Джерело: ТСН.

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