Согласно действующему законодательству, должностным лицам ТЦК и СП не предоставляются полномочия осуществлять физическое или психологическое давление.

Мобилизация в Украине продолжается. Стало известно, могут ли в ТЦК забрать телефон и что делать, если "упаковывают" в бус. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

Согласно новым правилам, во время вручения повестки представителями ТЦК и СП или полицией проводится фото/видеофиксация. Если эта процедура выполнена, повестка считается врученной должным образом.

При вручении повестки представители ТЦК и СП должны представить фамилию, имя и отчество, а также иметь при себе служебное удостоверение, которое могут продемонстрировать по требованию гражданина.

Согласно действующему законодательству, должностным лицам ТЦК и СП не предоставляются полномочия осуществлять физическое или психологическое давление на граждан, применять силу для их задержания или доставки в ТЦК и СП, содержать их в помещении, изымать личные вещи, документы, средства связи и другое .

"Итак, такие насильственные могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП", - рассказала адвокат.

Только полицейские имеют право на административное задержание, если в базах данных полиции есть информация о розыске этого лица.

Неправомерные действия представителей ТЦК и СП следует фиксировать и подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы. Требовать, чтобы видеозапись была приобщена к материалам производства как доказательства.

Источник: ТСН.

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