У Україні розмір пенсії визначається за двома критеріями: розміром заробітної плати та тривалістю стажу. В середньому пенсіонери можуть очікувати отримати близько 30% від своєї попередньої зарплати під час перебування на пенсії.

У Україні розмір пенсії залежить від рівня заробітної плати та тривалості стажу. Кожному пенсіонеру виплачується індивідуальна сума. Зазвичай очікувана виплата становить близько 30% від останньої заробітної плати. Проте інколи цей показник може бути нижчим. Наприклад, при зарплаті у 15 тисяч гривень та 35 роках стажу пенсія може скласти 4228,2 гривень, що менше 30%.

При такому ж стажі та зарплаті у 10 тисяч гривень пенсія становитиме 3314 гривень, що перевищує 30%. За мінімальною зарплатою у 8 тисяч гривень та з 35 роками стажу очікується пенсія лише на рівні 2255 гривень.

Із зарплатою вдвічі вищою за середню (понад 33 тисячі гривень за даними Пенсійного фонду) пенсія може скласти 9491,5 гривень. За стандартами Міжнародної організації праці, пенсія вважається достатньою, якщо становить 40% від звичної заробітної плати. Однак в Україні досягти цього рівня ще далеко.

Не можна сподіватися на пенсію, яка б забезпечувала достатній рівень життя. Багато пенсіонерів продовжують працювати, мають накопичення або отримують фінансову підтримку від дітей. Ті, хто знаходиться на пенсії, часто стикаються з нестачею коштів для звичайного життя. В Україні більшість пенсіонерів живуть у бідності.

Джерело: OBOZ.UA

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