В Украине размер пенсии определяется по двум критериям: размеру заработной платы и продолжительности стажа. В среднем пенсионеры могут ожидать получить около 30% своей предыдущей зарплаты во время пребывания на пенсии.

В Украине размер пенсии зависит от уровня заработной платы и продолжительности стажа. Каждому пенсионеру выплачивается индивидуальная сумма. Обычно ожидаемая выплата составляет около 30% последней заработной платы. Однако иногда этот показатель может быть ниже. К примеру, при зарплате в 15 тысяч гривен и 35 годах стажа пенсия может составить 4228,2 гривен, что меньше 30%.

При таком же стаже и зарплате 10 тысяч гривен пенсия будет составлять 3314 гривен, что превышает 30%. По минимальной зарплате в 8 тысяч гривен и с 35 годами стажа ожидается пенсия на уровне 2255 гривен.

С зарплатой вдвое выше средней (более 33 тысяч гривен по данным Пенсионного фонда) пенсия может составить 9491,5 гривен. По стандартам Международной организации труда пенсия считается достаточной, если составляет 40% от привычной заработной платы. Однако в Украине достичь этого уровня еще далеко.

Нельзя надеяться на пенсию, которая обеспечивала бы достаточный уровень жизни. Многие пенсионеры продолжают работать, имеют накопления или получают финансовую поддержку от детей. Находящиеся на пенсии часто сталкиваются с нехваткой средств для обычной жизни. В Украине большинство пенсионеров живут в нищете.

Источник: OBOZ.UA

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