Перший рівень небезпеки оголошено майже по всій території України – синоптики терміново попередили, які сюрпризи готує погода.

Згідно з попередженням Українського гідрометцентра, сьогодні, 5 червня, пануватиме негода.

«Крім більшості районів південного сходу та півдня, грози, вдень у більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - попереджають синоптики.

Також в Укргідрометцентрі дали короткий прогноз погоди на 5 червня.

«Короткочасні дощі, грози, вдень в більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише вночі на південному сході, вдень на півдні країни без опадів. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с», - повідомили синоптики.

Вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26°, на решті території 27-32°, в Криму до 35°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 15-20°.

Крім того синоптики зробили попередження про небезпечні гідрологічні явища. Так, упродовж 5 червня на річках суббасейнів Прута і Сірету, внаслідок значних дощів, очікується підвищення рівнів води.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках.

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