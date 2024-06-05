Первый уровень опасности объявлен почти на всей территории Украины – синоптики срочно предупредили, какие сюрпризы готовит погода.

Согласно предупреждению Украинского гидрометцентра, сегодня, 5 июня, будет царить непогода.

«Кроме большинства районов юго-востока и юга, грозы, днем ​​в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности желтый», - предупреждают синоптики.

Также в Укргидрометцентре дали краткий прогноз погоды на 5 июня.

"Кратковременные дожди, грозы, днем ​​в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь ночью на юго-востоке, днем ​​на юге страны без осадков. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с», – сообщили синоптики.

Днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13 °, днем ​​15-20 °.

Кроме того, синоптики сделали предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Так, в течение 5 июня на реках суббассейнов Прут и Сирет в результате значительных дождей ожидается повышение уровней воды.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.

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