Согласно предупреждению Украинского гидрометцентра, сегодня, 5 июня, будет царить непогода.
«Кроме большинства районов юго-востока и юга, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности желтый», - предупреждают синоптики.
Также в Укргидрометцентре дали краткий прогноз погоды на 5 июня.
"Кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь ночью на юго-востоке, днем на юге страны без осадков. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с», – сообщили синоптики.
Днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13 °, днем 15-20 °.
Кроме того, синоптики сделали предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Так, в течение 5 июня на реках суббассейнов Прут и Сирет в результате значительных дождей ожидается повышение уровней воды.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.
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