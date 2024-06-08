Сума грошової допомоги складає 10 800 гривень на одну особу, але не перевищує 43 200 гривень на сім'ю.

Частині українців нададуть нову грошову допомогу. Стало відомо, хто може отримати грошову допомогу за фінансової підтримки міжнародної благодійної організації та що для цього потрібно зробити.

Внутрішньо переміщеним особам, що проживають у Львівській області, може бути надана грошова допомога у розмірі 10 800 гривень від Стрийської єпархії. Ця допомога забезпечується за підтримки благодійних організацій Caritas Österreich та NACHBAR IN NOT.

Сума грошової допомоги становить 10 800 гривень на одну особу, але не перевищує 43 200 гривень на сім'ю. Цю допомогу можуть отримати громадяни зі статусом внутрішньо переміщених осіб, що проживають у межах Стрийської єпархії.

Для отримання грошової допомоги потрібно відповідати наступним критеріям уразливості:

Бути внутрішньо переміщеною особою, яка покинула зону ведення активних бойових дій або території, окуповані з 24.02.2022 року, згідно зі списками Мінреінтеграції;

Бути членом сім'ї, що очолює жінка;

Мати дітей до 18 років або особу з інвалідністю 1 або 2 групи, або дитину з інвалідністю до 17 років;

Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, включаючи соціальні виплати, не перевищує 6170 гривень;

Мати складні побутові умови проживання;

Не отримувати грошову допомогу від благодійних фондів протягом трьох останніх місяців.

Для отримання грошової допомоги потрібно зареєструватися за посиланням.

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