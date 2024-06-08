Сумма денежной помощи составляет 10 800 гривен на одного человека, но не превышает 43 200 гривен на семью.

Части украинцев будет предоставлена ​​новая денежная помощь. Стало известно, кто может получить пособие при финансовой поддержке международной благотворительной организации и что для этого нужно сделать.

Внутри перемещенным лицам, проживающим во Львовской области, может быть предоставлена ​​денежная помощь в размере 10 800 гривен от Стрыйской епархии. Эта помощь обеспечивается при поддержке благотворительных организаций Caritas Österreich и NACHBAR IN NOT.

Сумма денежной помощи составляет 10 800 гривен на одного человека, но не превышает 43 200 гривен на семью. Эту помощь могут получить граждане со статусом внутриперемещенных лиц, проживающих в пределах Стрыйской епархии.

Для получения денежной помощи нужно соответствовать следующим критериям уязвимости:

Быть внутренне перемещенным лицом, покинувшим зону ведения активных боевых действий или территории, оккупированные с 24.02.2022 года, согласно спискам Минреинтеграции;

быть членом семьи, возглавляемой женщиной;

мать детей до 18 лет или лицо с инвалидностью 1 или 2 группы, или ребенка с инвалидностью до 17 лет;

Среднемесячный доход на одного члена семьи, включая социальные выплаты, не превышает 6170 гривен;

иметь сложные бытовые условия проживания;

Не получать пособия от благотворительных фондов в течение трех последних месяцев.

Для получения денежной помощи нужно зарегистрироваться по ссылке.

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