Війна в Україні призвела до гострої нестачі кваліфікованих кадрів. 67% працівників мобілізовано на фронт, а 54% виїхали за кордон у пошуку безпеки та кращих можливостей. Це спричинило значний "кадровий голод" на ринку праці, який негативно впливає на економіку країни та діяльність бізнесів.

Згідно з опитуванням Міністерства економіки України, ці фактори призвели до так званого кадрового голоду. Він має суттєвий вплив на економіку країни та діяльність бізнесів.

Результати опитування, опубліковані Міністерством економіки, виявили інші фактори, які сприяють дефіциту робочої сили. Зокрема, низька заробітна плата (36%) і внутрішня міграція (21%) відіграють важливу роль. Пошук кваліфікованих працівників визнано основною проблемою для українського бізнесу, про що заявили 58% респондентів.

Крім цього, роботодавці стикаються з іншими проблемами, такими як потреба в зовнішньому фінансуванні (42%), безпекові ризики (40%), конкуренція (25%) і проблеми з ланцюжками поставок (24%). Ці фактори ускладнюють відновлення економічної активності та розвиток підприємств у умовах війни.

Приблизно 41% учасників опитування зазначили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чисельність їхнього персоналу залишилася на попередньому рівні. Зростання чисельності на 20% відзначили лише 5% респондентів, а понад 20% – всього 3%. У той же час, у 19% опитаних відбувся відтік кадрів до 20%, у 17% – від 20% до 50%, і у 15% – понад 50%. Більшість опитаних зауважили, що до вторгнення РФ дефіцит кваліфікованих кадрів на українському ринку не був настільки критичним.

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