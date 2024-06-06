Война в Украине привела к острой нехватке квалифицированных кадров. 67% работников мобилизовано на фронт, а 54% уехали за границу в поиске безопасности и лучших возможностей. Это повлекло за собой значительный "кадровый голод" на рынке труда, который негативно влияет на экономику страны и деятельность бизнесов.

Согласно опросу Министерства экономики Украины, эти факторы привели к так называемому кадровому голоду. Он оказывает существенное влияние на экономику страны и деятельность бизнесов.

Результаты опроса, опубликованные Министерством экономики, выявили другие факторы, способствующие дефициту рабочей силы. В частности, низкая заработная плата (36%) и внутренняя миграция (21%) играют немаловажную роль. Поиск квалифицированных работников признан основной проблемой украинского бизнеса, о чем заявили 58% респондентов.

Кроме того, работодатели сталкиваются с другими проблемами, такими как потребность во внешнем финансировании (42%), риски безопасности (40%), конкуренция (25%) и проблемы с цепочками поставок (24%). Эти факторы усложняют восстановление экономической активности и развитие предприятий в условиях войны.

Приблизительно 41% участников опроса отметили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину численность их персонала осталась на прежнем уровне. Рост численности на 20% отметили всего 5% респондентов, а более 20% – всего 3%. В то же время у 19% опрошенных произошел отток кадров до 20%, у 17% – от 20% до 50%, и у 15% – свыше 50%. Большинство опрошенных отметили, что до вторжения в РФ дефицит квалифицированных кадров на украинском рынке не был столь критичным.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.