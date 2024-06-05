Інспектори патрульної поліції мають право зупиняти транспортні засоби для перевірки виконання цих правил і у разі порушень потрібно буде сплачувати штраф.

В Україні існують строгі правила щодо перевезення дітей в автомобілях, спрямовані на забезпечення їх безпеки. Невиконання цих вимог може призвести до серйозних штрафів для українських водіїв, а головне – до потенційних трагедій на дорозі.

В Україні діють специфічні правила перевезення дітей в автомобілі:

Діти до 12 років або зростом менше 145 см повинні користуватися дитячими утримувальними пристроями, які дозволяють їм бути пристебнутими ременями безпеки.

Маленьких дітей до 1 року або вагою менше 9 кг слід перевозити в автокріслі, встановленому проти руху руху (спинкою вперед).

Перебуваючи на передньому сидінні поруч із водієм, необхідно відключити подушку безпеки під час встановлення дитячого крісла.

Інспектори патрульної поліції мають право зупиняти транспортні засоби для перевірки виконання цих правил. Тому водіям варто віддавати перевагу дотриманню цих правил, щоб уникнути штрафів і, що найважливіше, забезпечити безпеку своїх молодших пасажирів.

Відповідно до чинного законодавства України, за порушення правил перевезення дітей в автомобілі передбачені такі штрафи: за відсутність дитячого автокрісла або утримуючого пристрою для дитини – штраф у розмірі 510 гривень; за перевезення дитини без автокрісла на передньому сидінні – штраф у розмірі 850 гривень; за повторне порушення правил перевезення дітей протягом року – штраф у розмірі 1700 гривень.

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