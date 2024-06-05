Инспекторы патрульной полиции вправе останавливать транспортные средства для проверки выполнения этих правил и в случае нарушений нужно будет платить штраф.

В Украине существуют строгие правила перевозки детей в автомобилях, направленные на обеспечение их безопасности. Невыполнение этих требований может привести к серьезным штрафам для украинских водителей, а главное – к потенциальным трагедиям на дороге.

В Украине действуют специфические правила перевозки детей в автомобиле:

Дети до 12 лет или ростом менее 145 см должны пользоваться детскими удерживающими устройствами, позволяющими им быть пристегнутыми ремнями безопасности.

Маленьких детей до 1 года или весом менее 9 кг следует перевозить в автокресле, установленном против движения (спинкой вперед).

Находясь на переднем сиденье рядом с водителем, необходимо отключить подушку безопасности при установке детского кресла.

Инспекторы патрульной полиции вправе останавливать транспортные средства для проверки выполнения этих правил. Поэтому водителям следует отдавать предпочтение соблюдению этих правил во избежание штрафов и, что самое важное, обеспечить безопасность своих младших пассажиров.

Согласно действующему законодательству Украины, за нарушение правил перевозки детей в автомобиле предусмотрены следующие штрафы: за отсутствие детского автокресла или удерживающего устройства для ребенка – штраф в размере 510 гривен; за перевозку ребенка без автокресла на переднем сидении – штраф в размере 850 гривен; за повторное нарушение правил перевозки детей в течение года – штраф в размере 1700 гривен.

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