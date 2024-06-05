Певні категорій пенсіонерів в Україні мають право на достроковий вихід на відпочинок - така можливість є одразу у 6 категорій людей.

В Україні існують певні категорії українців, що можуть вийти на пенсію раніше за інших пенсіонерів. Зазначається, що ця можливість є у шести категорій українців. Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Їх чітко окреслено у статті 115 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", про що повідомили в Пенсійному фонді України.

Хто ж може скористатися цією можливістю?

Педагоги: вчителі, вихователі, інші педагогічні працівники, які мають необхідний стаж роботи.

вчителі, вихователі, інші педагогічні працівники, які мають необхідний стаж роботи. Медичні працівники: лікарі, медсестри, акушери, фельдшери та інші, що мають стаж роботи за спеціальністю.

лікарі, медсестри, акушери, фельдшери та інші, що мають стаж роботи за спеціальністю. Творчі професії: актори, співаки, танцюристи, художники, письменники та інші, які пропрацювали у своїй сфері певний час.

актори, співаки, танцюристи, художники, письменники та інші, які пропрацювали у своїй сфері певний час. Інваліди: особи з інвалідністю І або ІІ групи, які мають необхідний страховий стаж.

особи з інвалідністю І або ІІ групи, які мають необхідний страховий стаж. Батьки та матері багатодітних сімей: ті, хто виховав 5 і більше дітей до повноліття.

ті, хто виховав 5 і більше дітей до повноліття. Чорнобильці: постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які мають необхідний стаж роботи або інвалідність.

Також особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи — після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 рокі та за наявності страхового стажу не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок.

Та люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.

Останні новини України:

Нагадаємо, понаднормовий стаж до пенсій, скільки доплачують пенсіонерам.

Як писала Politeka, заборговані виплати пенсій повернуться українцям влітку, ПФУ повідомив деталі.

Також Politeka повідомляла, уряд затвердив розмір мінімальних пенсій.