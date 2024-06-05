В Україні існують певні категорії українців, що можуть вийти на пенсію раніше за інших пенсіонерів. Зазначається, що ця можливість є у шести категорій українців. Про це розповіли у Пенсійному фонді України.
Їх чітко окреслено у статті 115 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", про що повідомили в Пенсійному фонді України.
Хто ж може скористатися цією можливістю?
- Педагоги: вчителі, вихователі, інші педагогічні працівники, які мають необхідний стаж роботи.
- Медичні працівники: лікарі, медсестри, акушери, фельдшери та інші, що мають стаж роботи за спеціальністю.
- Творчі професії: актори, співаки, танцюристи, художники, письменники та інші, які пропрацювали у своїй сфері певний час.
- Інваліди: особи з інвалідністю І або ІІ групи, які мають необхідний страховий стаж.
- Батьки та матері багатодітних сімей: ті, хто виховав 5 і більше дітей до повноліття.
- Чорнобильці: постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які мають необхідний стаж роботи або інвалідність.
Також особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи — після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 рокі та за наявності страхового стажу не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок.
Та люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.
Останні новини України:
Нагадаємо, понаднормовий стаж до пенсій, скільки доплачують пенсіонерам.
Як писала Politeka, заборговані виплати пенсій повернуться українцям влітку, ПФУ повідомив деталі.
Також Politeka повідомляла, уряд затвердив розмір мінімальних пенсій.