Певні категорій пенсіонерів в Україні мають право на достроковий вихід на відпочинок - така можливість є одразу у 6 категорій людей.

В Украине существуют определенные категории украинцев, которые могут выйти на пенсию раньше других пенсионеров. Отмечается, что эта возможность есть у шести категорий украинцев. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Они четко очерчены в статье 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может воспользоваться этой возможностью?

Педагоги: учителя, воспитатели, другие педагогические работники, имеющие необходимый стаж работы.

учителя, воспитатели, другие педагогические работники, имеющие необходимый стаж работы. Медицинские работники: врачи, медсестры, акушеры, фельдшеры и другие, имеющие стаж работы по специальности.

врачи, медсестры, акушеры, фельдшеры и другие, имеющие стаж работы по специальности. Творческие профессии: актеры, певцы, танцоры, художники, писатели и другие, проработавшие в своей сфере некоторое время.

актеры, певцы, танцоры, художники, писатели и другие, проработавшие в своей сфере некоторое время. Инвалиды: лица с инвалидностью I или II группы, имеющие необходимый страховой стаж.

лица с инвалидностью I или II группы, имеющие необходимый страховой стаж. Родители и матери многодетных семей: воспитавшие 5 и более детей до совершеннолетия.

воспитавшие 5 и более детей до совершеннолетия. Чернобыльцы: пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеющие необходимый стаж работы или инвалидность.

Также лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет – у мужчин и не менее 10 лет – у женщин.

Но люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими. После достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

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