Про триваліші відключення світла українців попередив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, пише Politeka.net.
За його словами, у плановому ремонті два енергоблоки АЕС.
«Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини», - повідомив Коваленко.
Генеральний директор Yasno також попередив, що 4 травня знову діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла, але обмеження будуть більшими, ніж 3 травня.
«26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків», - повідомив Коваленко.
У свою чергу споживачі цікавляться, чому ситуація в Києві відрізняється від Дніпропетровщини.
«Питання не через заздрість, а просто із цікавості і бажання розібратися - Дніпропетровщину обстрілювали і обстрілюють набагато більше Києва, при цьому там немає лімітів споживання. В чому причина або від чого це залежить?», - запитала одна зі спаживачок.
Коваленко, відреагувавши на питання, повідомив, що в Дніпрі багато промисловості.
«Вона імпортує е/е, і цей об'єм імпорту додається до ліміту. Відповідно, колеги можуть більше спрямувати на населення і МСБ, і не проводити відключення», - пояснив гендиректор «YASNO».
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