Про триваліші відключення світла українців попередив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, пише Politeka.net.

За його словами, у плановому ремонті два енергоблоки АЕС.

«Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини», - повідомив Коваленко.

Генеральний директор Yasno також попередив, що 4 травня знову діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла, але обмеження будуть більшими, ніж 3 травня.

«26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків», - повідомив Коваленко.

У свою чергу споживачі цікавляться, чому ситуація в Києві відрізняється від Дніпропетровщини.

«Питання не через заздрість, а просто із цікавості і бажання розібратися - Дніпропетровщину обстрілювали і обстрілюють набагато більше Києва, при цьому там немає лімітів споживання. В чому причина або від чого це залежить?», - запитала одна зі спаживачок.

Коваленко, відреагувавши на питання, повідомив, що в Дніпрі багато промисловості.

«Вона імпортує е/е, і цей об'єм імпорту додається до ліміту. Відповідно, колеги можуть більше спрямувати на населення і МСБ, і не проводити відключення», - пояснив гендиректор «YASNO».

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