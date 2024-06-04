Отключения электроэнергии сегодня, 4 мая, будут более продолжительными – появились новые неутешительные подробности.

О более продолжительных отключениях света украинцев предупредил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, пишет Politeka.net.

По его словам, в плановом ремонте два энергоблока АЭС.

«Также пошла в ремонт линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии», - сообщил Коваленко.

Генеральный директор Yasno также предупредил, что 4 мая снова будут действовать стабилизационные графики отключения света, но ограничения будут больше, чем 3 мая.

«26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков», – сообщил Коваленко.

В свою очередь, потребители интересуются, почему ситуация в Киеве отличается от Днепропетровщины.

«Вопрос не из-за зависти, а просто из любопытства и желания разобраться – Днепропетровщину обстреливали и обстреливают гораздо больше Киева, при этом там нет лимитов потребления. В чем причина или от чего это зависит?», – спросила одна из потребительниц.

Коваленко, отреагировав на вопрос, сообщил, что в Днепре много промышленности.

«Она импортирует э/э, и этот объем импорта прибавляется к лимиту. Соответственно, коллеги могут больше направить на население и МСБ и не проводить отключения», - пояснил гендиректор «YASNO».

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