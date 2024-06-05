Кошти, отримані від підвищення тарифів, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації електроенергії.

У Міністерстві енергетики повідомили, що ринкова вартість однієї кіловат-години перевищує 7,5 гривень.

Про тарифи для населення розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Вона підкреслила, що поточні тарифи тільки забезпечують проведення ремонтної кампанії, необхідної для стабільного функціонування енергосистеми.

Кошти, отримані від підвищення тарифів, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації електроенергії. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, що поточний тариф для населення дозволяє продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці.

Це необхідно для максимальної підготовки енергосистеми до зими, додавання нових потужностей та часткового відновлення державної генерації.

У Міністерстві енергетики наголосили, що підвищення тарифу є вимушеним кроком, обумовленим значними втратами в енергосистемі через російські обстріли.

Заступниця міністра енергетики додала, що тариф для населення у розмірі 4,32 гривень за кіловат-годину покриває виключно собівартість виробництва та передачу електроенергії побутовим споживачам.

"Чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кіловат-години двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 гривень", – підкреслила Світлана Гринчук.

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