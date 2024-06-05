Средства, вырученные от повышения тарифов, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации электроэнергии.

В Министерстве энергетики сообщили, что рыночная стоимость одного киловатт-часа превышает 7,5 гривен.

О тарифах для населения рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. Она подчеркнула, что текущие тарифы только обеспечивают проведение ремонтной кампании, необходимой для стабильного функционирования энергосистемы.

Средства, вырученные от повышения тарифов, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации электроэнергии. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук пояснила, что текущий тариф для населения позволяет продлить самую масштабную при независимости ремонтную кампанию в энергетике.

Это необходимо для максимальной подготовки энергосистемы к зиме, добавления новых мощностей и частичного восстановления государственной генерации.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что повышение тарифа является вынужденным шагом, обусловленным значительными потерями в энергосистеме из-за российских обстрелов.

Замминистра энергетики добавила, что тариф для населения в размере 4,32 гривен за киловатт-час покрывает исключительно себестоимость производства и передачу электроэнергии бытовым потребителям.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 киловатт-часа двумя государственными энергокомпаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одной киловатт -час составляет более 7,5 гривен", – подчеркнула Светлана Гринчук.

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