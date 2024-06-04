Зірка «Жіночого кварталу», акторка Тетяна Песик, ледь стримуючи сльози розповіла і показала, що з нею сталося.

Відома українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик повідомила, що в її квартирі стався справжній потоп.

Акторка як раз повернулася з туру.

«Приїхала з туру, а тут в моїй хаті потоп! Дивіться, скільки води!», - повідомила зірка «Жіночого кварталу» в своєму Інстаграм, показуючи справжнє море на підлозі.

За словами Песик, сантехників нема – «зараз вони на вагу золота, нема кому приїхати».

«Я вже поплакала. А як би я сьогодні не повернулася… Моїм плинтусам п…а, вони всі розмокли! », - емоційно зазначила, Песик, демонструючи, що всі меблі стояють у воді і калюжі доводиться збирати віником і совком у відро.

«В моєму житті так багато стресу, ще це…. Я плачу», - зізналася Песик, йдучи по калюжах на своїй підлозі.

Раніше зірка «Жіночого кварталу» розповідала, що в неї часто буває відчуття втоми, емоційні гойдалки. За словами Тетяни Песик, погані новини можуть вибити її кілька днів і їй тяжко з цим боротися.

Також Тетяна Песик зазначала, що не приховує своїх емоцій і якщо їй хочеться заплакати, закричати, вона так і робить.

Крім того зірка «Жіночого кварталу» зазначала, що її рятує підтримка від людей, мотивація від військових, той факт, що вони щоденно борються за Україну і захищають нас.

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