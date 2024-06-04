Звезда «Женского квартала», актриса Татьяна Песик, едва сдерживая слезы, рассказала и показала, что с ней произошло.

Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик сообщила, что в ее квартире произошел настоящий потоп.

Актриса как раз вернулась из тура.

«Приехала из тура, а тут в моем доме потоп! Смотрите, сколько воды!», – сообщила звезда «Женского квартала» в своем Инстаграм, показывая настоящее море на полу.

По словам Песик, сантехников нет – «сейчас они на вес золота, некому приехать».

«Я уже поплакала. А, если бы я сегодня ни вернулась… Моим плинтусам п…а, они все размокли! », - эмоционально отметила, Песик, демонстрируя, что вся мебель стоит в воде и лужи приходится собирать веником и совком в ведро.

«В моей жизни так много стресса, еще это…. Я плачу», - призналась Песик, идя по лужам на своем полу.

Ранее звезда «Женского квартала» рассказывала, что у нее часто бывает чувство усталости, эмоциональные качели. По словам Татьяны Песик, плохие новости могут выбить ее несколько дней и ей тяжело с этим бороться.

Также Татьяна Песик отмечала, что не скрывает своих эмоций и, если ей хочется заплакать, закричать, она так и делает.

Кроме того, звезда «Женского квартала» отмечала, что ее спасает поддержка от людей, мотивация от военных, тот факт, что они ежедневно борются за Украину и защищают нас.

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