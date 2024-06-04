Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик сообщила, что в ее квартире произошел настоящий потоп.
Актриса как раз вернулась из тура.
«Приехала из тура, а тут в моем доме потоп! Смотрите, сколько воды!», – сообщила звезда «Женского квартала» в своем Инстаграм, показывая настоящее море на полу.
По словам Песик, сантехников нет – «сейчас они на вес золота, некому приехать».
«Я уже поплакала. А, если бы я сегодня ни вернулась… Моим плинтусам п…а, они все размокли! », - эмоционально отметила, Песик, демонстрируя, что вся мебель стоит в воде и лужи приходится собирать веником и совком в ведро.
«В моей жизни так много стресса, еще это…. Я плачу», - призналась Песик, идя по лужам на своем полу.
Ранее звезда «Женского квартала» рассказывала, что у нее часто бывает чувство усталости, эмоциональные качели. По словам Татьяны Песик, плохие новости могут выбить ее несколько дней и ей тяжело с этим бороться.
Также Татьяна Песик отмечала, что не скрывает своих эмоций и, если ей хочется заплакать, закричать, она так и делает.
Кроме того, звезда «Женского квартала» отмечала, что ее спасает поддержка от людей, мотивация от военных, тот факт, что они ежедневно борются за Украину и защищают нас.
Последние новости Украины:
Потап из-за границы неожиданно сказал, что думает об украинцах.
Сумская вмешалась в скандал вокруг Юрия Горбунова.
Драка произошла между участницами "Супермама", выяснилась причина.