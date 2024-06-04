Випадки притягнення осіб до відповідальності та виписування штрафу є поодинокими й переважно пов’язаними з воєнним станом та небезпеками купатися у замінованому морі.

У зв'язку з воєнним станом у багатьох областях України цього року пляжний сезон не розпочнеться. Зокрема, Київ уже оголосив про закриття пляжів. В Одесі ж проводять інспекцію пляжних зон для перевірки їх відповідності санітарним та безпековим стандартам. Пляжі, де будуть виявлені порушення, залишатимуться закритими для відвідувачів.

Юрист Ігор Тетеря пояснив, скільки доведеться заплатити українцям у разі купання у недозволеному місці.

"Хоча закон прямо не передбачає відповідальності за купання у заборонених місцях, в судовій практиці є приклади адміністративних санкцій за дії, пов'язані з таким купанням", - зазначає юрист Тетеря.

Він додає, що біля водойм, де купання заборонено, повинні бути встановлені інформаційні знаки з попередженням про можливе покарання. За порушення можуть накласти штраф за ст. 188-16 КУпАП у розмірі від 1 700 грн до 3 400 грн. У разі повторного порушення протягом року штраф збільшується до 3 400-5 100 грн.

"Що стосується громадян, які порушили заборону купатися у певному місці, у судовій практиці існують випадки притягнення таких осіб до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП, коли працівники поліції наказували порушникам припинити купання, однак останні проявляли злісну непокору щодо виконання такої вимоги", - розповідає юрист.

Ця стаття передбачає штраф від 136 грн до 225 грн, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Купання у заборонених місцях може призвести до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП, що стосується невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Це застосовується у випадках, коли батьки залишають неповнолітніх дітей без нагляду, і ті вирішують купатися у забороненій зоні.

За таке порушення передбачений штраф від 850 грн до 1700 грн, який може збільшитися до 5100 грн у разі повторного випадку протягом року. Наприклад, у липні 2022 року, у Київському районному суді Одеси, винесено вирок за цією статтею.

Джерело: РБК-України.

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